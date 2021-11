Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Wesel-Diersfordt

Wesel (ots)

Am Sonntag, gegen 17:40 Uhr, wendete ein 77-jähriger Mann aus Wesel seinen Pkw im Kreuzungsbereich Mühlenfeldstraße/Am Jäger/Lindenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 24-jährigen Mannes aus Wesel, der die Mühlenfeldstraße in Richtung Bislich befuhr. Infolge der Kollision wurde der Pkw des 24-Jährigen in einen Graben geschoben. Der 77-Jährige, sowie ein dreijähriges Kind im Pkw des 24-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Dreijährige wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Mühlenfeldstraße wurde dafür kurzfristig in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell