Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Pkw-Brand - Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Am Samstag, gegen 03:30 Uhr, brannte auf einem Innenhof in der Wolfgangstraße ein Pkw. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Fahrzeug über. Ein weiterer Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr gelöscht, Personen wurden nicht verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841-171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell