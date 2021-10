Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 72-jährige Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt.

Wesel (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 gegen 16:17 Uhr befuhr eine 72-jährige Frau aus Wesel mit ihrem Pedelec den rechtsseitig der Gahlener Straße geführten Geh-Radweg, aus Richtung Gahlen kommend, in Fahrtrichtung Hünxe. In Höhe der Dorstener Straße fuhr sie dann plötzlich mit ihrem Pedelec von Geh-Radweg auf die Fahrbahn der Gahlener Straße. Hierbei beachtete sie nicht den vorherrschenden Fahrzeugverkehr auf der Gahlener Straße. Es kam zu einer Kollision mit dem Pkw einer 64-jährigen Frau Voerde, die zuvor die Gahlener Straße in gleicher Fahrtrichtung befahren hatte. Die 64-Jährige leitete sofort eine Blockierbremsung ein und versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit der Pedelecfahrerin nicht mehr verhindern. Die 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber einer Unfallklinik zugeführt werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den genutzten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, diese wurden sichergestellt und durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Die Gahlener Straße musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zwischen Dinslakener Straße und Dorstener Straße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

