Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin

Schermbeck (ots)

Am 29.10.2021, gegen 17:55 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Schermbeck mit ihrem Krad die Marienthaler Straße aus Richtung Pastor-Winkelmann-Straße kommend in Fahrtrichtung Lühlerheim. Kurz hinter der Kreuzung Marienthaler Straße/Klosterweg/Dämmerwalder Straße kam die 25-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Krad. Sie kam zu Fall und kollidierte mit einem Zaun auf einer angrenzenden Wiese. Die Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Marienthaler Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet.

