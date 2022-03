Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Kollision in der Kaiserstraße, Fahrer eines grünen Kleinwagens gesucht

Lahr (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, hat sich am frühen Dienstagabend in der Kaiserstraße ein Unfall zugetragen, bei dem sich ein 36 Jahre alter Mann eine Beinfraktur zugezogen hat. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach dem unfallbeteiligten Autofahrer, mutmaßlich dem Lenker eines grünen Kleinwagens. Nach Schilderung des 36-Jährigen habe er gegen 18:45 Uhr die Kaiserstraße im Bereich der Lammstraße überqueren wollen und sei hierbei mit einem herannahenden Auto kollidiert. Der Autofahrer, ein älterer Mann mit grauen Haaren, habe sich nach dem Wohlbefinden des Fußgängers erkundigt und wollte einen Notruf absetzen. In der ersten Annahme, ohne Blessuren davongekommen zu sein, lehnte der nun Verletzte eine Hinzuziehung von Rettungsdienst und Polizei zunächst ab, musste kurz darauf aber ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Mit einem alarmierten Rettungswagen wurde der Mittdreißiger in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Ermittler bitten nun den noch unbekannten Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise zu dessen Fahrzeug oder Identität geben können, sich unter der Rufnummer: 07821 277-0 zu melden.

