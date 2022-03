POL-OG: Gernsbach - Brand schnell unter Kontrolle

Rastatt (ots) - Zwei Mädchen im Alter von 11 und 15 Jahren stehen im Verdacht, am Mittwochabend durch verschiedene Geschäfte in der Innenstadt getingelt zu sein und sich hierbei mit allerlei Diebesware eingedeckt zu haben. Aufgeflogen ist das Duo kurz vor 20 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Dort wurden sie von einer Zeugin beim Diebstahl von künstlichen Fingernägeln ertappt. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen kamen überdies etliche neuwertige ...

