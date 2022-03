Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220304-1: Sportbekleidung im Fokus von vier Diebinnen

Kerpen-Sindorf (ots)

Vier Täterinnen flüchten nach einem Ladendiebstahl im Outlet-Center.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis ermittelt in einem Fall des versuchten Ladendiebstahls, räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Vier Frauen, darunter eine 25- und eine 36-Jährige, wird zur Last gelegt, am Donnerstagnachmittag (3. März) um 15.15 Uhr in einem Outlet-Center in Kerpen-Sindorf auf der Kerpener Straße und in einem weiteren Bekleidungsgeschäft einen Ladendiebstahl begangen zu haben, der von Zeugen vereitelt werden konnte.

Vier Frauen sollen mit prall gefüllten Taschen das Outlet-Center verlassen haben, ohne die Waren, darunter mehrere Schuhpaare, Pullover und T-Shirts, an der Kasse zu bezahlen. Zeugen bemerkten dies und meldeten ihre Beobachtungen sofort einem Angestellten (42), der zusammen mit einem Zeugen (54) die Verfolgung aufnahm. Die Diebinnen sollen über den angrenzenden Parkplatz in Richtung eines Verbrauchermarktes gelaufen und dabei die Taschen fallengelassen haben. Eine Zeugin sammelte diese auf und brachte sie zurück in das Geschäft. Die Täterinnen sollen im Anschluss in ein nahegelegenes Bekleidungsgeschäft gelaufen und sich mit Oberteilen und Mützen verkleidet haben. Dort erhielten die Angestellten den Hinweis der Zeugen und informierten die Polizei. An einer Notausgangstür soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Zwei der vier Tatverdächtigen gelang die Flucht, während die Zeugen die 25- und 36-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Die 25-Jährige klagte aufgrund einer angegebenen Schwangerschaft über Schmerzen. Ein Rettungswagen sollte die Patientin übernehmen. Eine Behandlung lehnte sie jedoch ab.

Die Überprüfung der Personalien der 36-Jährigen ergab, dass sie mit Haftbefehl gesucht wurde. Den Betrag zur Abwendung der Haft in Höhe von mehreren hundert Euro beglich die Frau vor Ort. Die Beamten entließen die Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln und fertigten Anzeigen. (bm)

