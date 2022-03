Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220303-2: Unbekannte zerstörten Automat mit Sprengmittel

Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen

Eine aufmerksame Zeugin (39) hat am Mittwochvormittag (2. März) nach der Beschädigung eines Zigarettenautomats in Frechen-Königsdorf die Polizei alarmiert. Laut ersten Erkenntnissen hatte die 39-Jährige in der Nacht gegen 2 Uhr einen lauten Knall gehört. Danach habe sie aus dem Fenster ihrer Wohnung geblickt, laut eigener Aussage aber nichts Verdächtiges erkennen können. Am Morgen gegen 11.15 Uhr habe sie das Haus verlassen. Auf ihrem Weg sei ihr der beschädigte Automat an der Kreuzung der Dürener Straße und Brauweiler Straße aufgefallen.

Polizisten sicherten die Spuren an dem beschädigten Automaten und nahmen eine Anzeige auf. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.

Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

