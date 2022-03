Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220303-3: Falsches Versprechen: Geldvermehrung durch betrügerische Gebete

Bergheim (ots)

Zwei Betrügerinnen erbeuten hohe Bargeldsumme

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen Zeugen, die zwei bislang unbekannte Frauen in der Bergheimer Fußgängerzone gesehen haben. Den beiden Frauen wird vorgeworfen, eine 40-jährige Bergheimerin am Mittwoch (2. März) betrogen und einen fünfstelligen Bargeldbetrag entwendet zu haben.

Die Betrogene beschrieb eine der Täterinnen als 60 bis 65 Jahre alt, etwa 155 bis 160 Zentimeter groß und kräftig. Sie soll außerdem ein graues Stirnband, ein buntes Halstuch und eine dunkle Brille getragen haben. Auffällig waren ihr rundes Gesicht und ihre braunen hervorstehenden Augen. Die zweite Frau soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und von schmaler Statur sein. Sie soll eine blaue Jeans, eine schwarze Mütze und eine schwarze kurze Jacke getragen haben. Hinweise zu den beiden Betrügerinnen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die beiden Frauen sprachen die Geschädigte gegen 13.15 Uhr auf der Hauptstraße in Bergheim in russischer Sprache an. Eine der beiden soll vorgegeben haben, dass sie das Barvermögen der Geschädigten vermehren und sie glücklich machen könne. Die 40-Jährige ließ sich auf das Gespräch ein. Daraufhin ging sie in Begleitung der jüngeren Frau nach Hause und soll einen fünfstelligen Bargeldbetrag in einem Umschlag geholt haben. Zurück in der Fußgängerzone habe die ältere der beiden Frauen dann mit dem Umschlag über den Rücken der Geschädigten gestrichen und etwas gebetet. Angeblich sollte sich dadurch das Geld vermehren. Die beiden Täterinnen wiesen die Betrogene nach dem Vorgang an, schnell nach Hause zu gehen, sich nicht umzudrehen und niemandem davon zu erzählen, da dies Unglück bringen würde. Zu Hause eingetroffen stellte die Geschädigte fest, dass die Frauen das im Umschlag befindliche Geld gegen Zeitungspapier ausgetauscht hatten. Sie erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell