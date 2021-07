Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 09.07.21, gg. 20:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw den Schwarzenbachweg in Richtung Gewerbegebiet. Aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf ein vor ihm bremsendes Moped auf. Durch die Kollision wurde der 16-jährige Krad-Fahrer schwer verletzt. Dieser wurde durch das DRK in eine örtliche Klinik verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

