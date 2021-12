Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Boren - Einbrüche in Wohnwagen auf Campingplatz, Polizei sucht Zeugen

Boren (ots)

In der Zeit vom 24.12.21 bis zum 26.12.21 wurde auf dem Campingplatz "Lindaunis" in Boren in mindestens zwölf Wohnwagen eingebrochen. Der Sachschaden ist durch die entstandenen Aufbrüche deutlich höher als das bisher festgestellte Diebesgut. Es wurden unter anderem Fahrräder entwendet. Die Polizeistation in Süderbrarup hat die Ermittlungen dieser Einbrüche übernommen und fragt: Wer hat an den Weihnachtsfeiertagen eine oder mehrere verdächtige Personen im Bereich des Campingplatzes beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Wer kann etwas zum Verbleib des auf dem Foto abgebildeten Klapp-Fahrrades sagen, welches aus einem der Wohnwagen entwendet wurde? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per E-mail Suederbraup.PST@polizei.landsh.de an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

