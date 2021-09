Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg führte am Mittwoch (22. September) in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr erneut großangelegte Verkehrskontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Dabei legten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Hauptaugenmerk auf den gewerblichen Personen- und Güterverkehr, Geschwindigkeitskontrollen und die Überprüfung von Rad- und Pedelecfahrern. Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden insgesamt 1045 Fahrzeugführer gemessen. 204 Personen müssen ein Verwarngeld zahlen. 46 Fahrzeugführer waren so schnell, dass eine Anzeige folgt. Vier Fahrzeugführer müssen außerdem mit einem Fahrverbot rechnen. Zudem hatten 21 Personen während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden mit Verwarngeldern belegt. Sieben Fahrzeugführer bedienten während der Fahrt ihr Mobiltelefon und müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Polizeibeamten kontrollierten 14 Rad- und Pedelecfahrer, die auf Grund verschiedener Verstöße ebenfalls ein Verwarngeld zahlen. Bei den Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs stellte die Polizei zwei LKW mit nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung fest. Die Weiterfahrt wurde bis zur Umladung beziehungsweise ordnungsgemäßer Sicherung untersagt. Hier erhalten Fahrer, Halter und Versender-Unternehmen je eine Anzeige. Als Fazit des Einsatzes sieht die Polizei Heinsberg sich durch die festgestellten Verstöße darin bestärkt, derartige Kontrollen zukünftig weiter regelmäßig durchzuführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell