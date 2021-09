Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollerfahrer flüchtete vor der Polizei und beschädigte Streifenwagen

Zeugen gesucht

Wegberg-Rödgen (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, wurde die Besatzung eines Streifenwagens im Bereich Rödgener Straße/Hessenfeld auf einen Motorrollerfahrer aufmerksam, der daraufhin kontrolliert werden sollte. Als dieser den Streifenwagen hinter sich wahrnahm, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über die Straße Zum Wasserturm und von dort aus in die Anton-Raky-Straße. Die Beamten eines zweiten Streifenwagens, der dem Flüchtigen auf der Anton-Raky-Straße entgegen kam, beabsichtigten, ihr Fahrzeug zu verlassen und Anhaltzeichen zu geben. Hierfür öffneten sie die Türen. Der Motorrollerfahrer fuhr auf der Fahrerseite am stehenden Fahrzeug vorbei, streifte es und setzte seine Flucht fort. Der Motorroller war in der Grundfarbe gelb. Der männliche Fahrer trug einen hellen, möglicherweise gelben Helm. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Motorroller und dessen Nutzer geben können, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

