Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Über Verkehrsteiler gefahren und umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08.20 Uhr befuhr die 29-jährige Lenkerin eines Smart die Autobahnausfahrt Böblingen/Sindelfingen aus Richtung Stuttgart kommend und kam an der Ausfahrt Böblingen nach links von der Fahrbahn ab. Sie kam in den Grünstreifen, überfuhr den Verkehrsteiler und hebelte so ihren Smart aus, welcher hierauf umkippte und auf der Seite liegen blieb. Da die Fahrerin sich nicht selbst aus dem Pkw befreien konnte, wurde die Feuerwehr Böblingen mit der Bergung beauftragt. Diese kam mit 5 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an die Unfallstelle. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von geschätzten 15.000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell