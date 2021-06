Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Sindelfingen (L1183): Kradlenker tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr ereignete sich in Sindelfingen auf der Mahdentalstraße (Landesstraße 1183) ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Eine 31-jährige Lenkerin eines BMW, befuhr stadtauswärts den rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost. Ein 56-jähriger Lenker eines Krads der Marke KTM befuhr hinter dem BMW, den linken Fahrstreifen, ebenfalls stadtauswärts. Auf Höhe eines dort gelegenen Hotels kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, als die 31-Jährige mutmaßlich wenden wollte. Der Motorradfahrer kam auf der Fahrbahn zum Liegen und verlor das Bewusstsein. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation, durch eine sich dabei zufällig vor Ort befindliche Ärztin, verstarb der 56-Jährige noch während der weiteren notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle. Die 31-jährige BMW-Fahrerin wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Hierzu wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 18.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Zur Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehr Sindelfingen mit einem Fahrzeug und drei Helfern sowie die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Die Notfallseelsorge unterstützte mit zwei Einsatzkräften. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zeitweise bis zu fünf Streifenbesatzungen im Einsatz.

