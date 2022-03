Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision im Kreisverkehr

Baden-Baden (ots)

Ein leicht verletzter Fahrradfahrer sowie ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend im Kreisverkehr der Ooser Bahnhofstraße zur Ooser Hauptstraße. Ein 38 Jahre alter VW-Lenker fuhr hierbei von der Ooser Hauptstraße in den Kreisverkehr ein und kollidierte kurz vor 22 Uhr mit einem 60-jährigen Radler, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr befand. Der Velo-Lenker wurde von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes am Unfallort erstversorgt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

