Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei stellt mehrere Verstöße bei Großkontrolle an der BAB 11 fest

Pomellen (ots)

Die Besondere Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Anklam hat gestern (16.09.2021) gemeinsam mit Kräften der Bundespolizei sowie des Zolls eine Großkontrolle an der BAB 11 auf dem Gelände des ehemaligen Grenzübergangs in Pomellen durchgeführt. In der Zeit von 09:00 bis 14:00 Uhr hatten die Beamten vor allem Fahrzeuge des Güter- und Fernverkehrs im Visier. Insgesamt waren über 30 Kräfte im Einsatz.

Im Rahmen des gesamten Einsatzes wurden insgesamt 30 LKW und ein PKW kontrolliert. Dabei wurden 26 Verstöße im Bereich der Ordnungswidrigkeiten festgestellt und eine Strafanzeige erstattet. In 14 Fällen wurden den Fahrern Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen. Zudem konnten bei sechs Kontrollen und den ausgelesenen Fahrtenschreibern (EG-Kontrollgeräten) Geschwindigkeitsverstöße belegt werden. Ein LKW-Fahrer fuhr demnach mit 106 km/h bei erlaubten 80 km/h auf der Autobahn. Nach Abzug der Toleranz droht ihm nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 70 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister. Des Weiteren wurden drei Verstöße wegen Überladung, zwei wegen fehlender oder falscher Ladungssicherung und ein Verstoß wegen technischer Mängel ermittelt.

