Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Ladendiebin ertappt

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:10 Uhr wurde eine 36-jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Ortenberger Straße beim Diebstahl ertappt. Durch eine Zeugin wurde bekannt, dass die mutmaßliche Ladendiebin einen Artikel in ihre Jackentasche gesteckt und an der Kasse nicht bezahlt haben soll. Die Frau wurde beim Verlassen des Geschäfts angesprochen und die Polizei verständigt. Nun erwartet sie eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell