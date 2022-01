Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Von Leiter gestürzt

Achern (ots)

Eine 43 Jahre alte Frau ist nach einem Arbeitsunfall am späten Dienstagvormittag mit einem Rettungswagen und schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 43-Jährige in einer Firma "Im Gewerbegebiet" mit Wartungsarbeiten an einer Brandmeldeanlage beschäftigt, als sie kurz vor 11:30 Uhr aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Metern von einer Leiter gestürzt sein dürfte. Bislang liegen den Ermittlern des Polizeireviers Achern/Oberkirch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

/wo

