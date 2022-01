Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Hausfriedensbruch

Am Freitag, den 07.01.2022, gegen 20:10 Uhr, wurde die hiesige Dienststelle darüber informiert, dass sich unberechtigte Personen in einem leerstehenden Gebäude der ehemaligen Fachklinik "Erbprinzentanne" aufhalten sollen. Unter Heranziehung weitere Funkstreifen wurde das Gelände schlagartig umstellt. Den Personen gelang es trotzdem, aus dem Gebäude zu flüchten, konnten jedoch nach einer Verfolgung durch ebenfalls eingesetzte Polizeihundeführer im Bereich "Stadtweger Teich" gestellt werden. Bei den insgesamt 8 angetroffenen Personen im Alter von 16 - 25 Jahren wurden im Rahmen der durchgeführten weiteren Maßnahmen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz und Sprengstoffgesetz (Auffinden von sog. Polenböller) festgestellt. Weiterhin wurde ein Pkw vorgefunden, dessen Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Während die erwachsenen Personen nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen wurden, erfolgte bei den Minderjährigen eine Übergabe an die jeweiligen Erziehungsberechtigten auf der hiesigen Polizeidienststelle. i.A. Marks, PHK

