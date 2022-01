Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 08.01.21

Ausspähen von Daten

Eine 55-jährige Seesenerin zeigte bei der Polizei an, dass ihre Kontodaten von einem bislang Unbekannten ausgespäht wurden und ihr dadurch ein Schaden von 12 Euro entstand. Dieser Betrag wurde widerrechtlich auf das Konto einer Telefongesellschaft überwiesen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ladendiebstahl

Am frühen Freitagabend kam es zu einem Diebstahl von Lebensmitteln in einem Discounter in der Frankfurter Straße. Eine 51-jährige Frau aus Seesen entwendete Waren im Wert von 21 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 12.30 Uhr, bis Donnerstag, 11.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes die Heckscheibe eines Pkw VW eingeschlagen. Der 30-jährige Geschädigte erstattete Strafanzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

