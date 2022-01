Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 07.01.2022

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Seesen

-Öffentlichkeitsfahndung nach zweifacher Brandstiftung

Die Ermittler des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes bitten heute mit dem beigefügten Phantombild und dazugehöriger Beschreibung die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der im Verdacht steht, am 23.09.2021, zwischen 23.15 Uhr - 23.30 Uhr, in 38723 Seesen zwei Brände gelegt zu haben. Der erste Brand wurde an diesem Abend gegen 23.25 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Talstr. entdeckt. Ein weiterer Brandherd konnte hierbei im Keller des Hauses festgestellt und von den Hausbewohnern gelöscht werden. Noch während Feuerwehr und Polizei an dieser Brandstelle zu tun hatten, wurde wenige Hundert Meter entfernt in der Wiesenstr. der Brand einer Papiertonne gemeldet. Das Feuer hatte bereits die Außenfassade dieses Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Handeln schlimmeres verhindern. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe besteht für die Ermittler der begründete Verdacht, dass beide Brände durch eine Person gelegt worden sind. Aufgrund von Zeugenaussagen wurde ein Phantombild erstellt, welches die Person zeigt, die sich zur Tatzeit in der Näher der Wiesenstr. verdächtig verhalten haben soll.

Mit dem nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erlassenen Beschlusses des Amtsgerichts Braunschweig zur Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich die Kripo nun entscheidende Hinweise zur Ermittlung des Tatverdächtigen. Zur gesuchten Person:

- Geschlecht: männlich - Alter: 30 - 35 J - Größe: ca. 190 cm - Statur: schlank - Erscheinungsbild: wirkte deutsch - Kopfform: schmal - Haut: hell - Haare: kurz, rotblond - Bart: rotblonde Bartstoppeln - Ohren: unauffällig - Augenbrauen: leicht hochgezogen - Augen: tiefliegend, weit geöffnet, eher hell - Nase: etwas länger, normal - Mund: schmal

Bekleidung:

-grau-schwarzes Käppi mit der Zahl 0 oder einem O im Stirnbereich; schwarze oder dunkelblaue Winterjacke mit Emblem "Jako".

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Goslar unter der 05321 / 3390, oder der Polizei Seesen unter der 05381 / 9440 entgegengenommen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell