Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Schulgebäude in Goslar-Immenrode: In der Zeit von Dienstag, den 04.01.2022, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, den 05.01.2022, 07.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter auf noch nicht geklärte Art in das Gebäude der Grundschule in Immenrode eingedrungen. Es wurde festgestellt, dass Türen in den Innenräumen aufgebrochen worden sind. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Mittwoch, den05.01.2022, gegen 18.00 Uhr, wurde der Fahrer eines BMW im Stadtgebiet von Bad Harzburg mit seinem Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle zeigte der 31jährige Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Zur weiteren Bestimmung der Drogenbeeinflussung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell