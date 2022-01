Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 05.01.2022

Goslar (ots)

Goslar

- E-Scooter entwendet

Am Dienstag, 04.01.2022, um 14:35 Uhr, stellte ein 24-jähriger Goslarer seinen schwarzen E-Scooter vor einem Geschäft in der Schilderstraße in der Goslarer Altstadt ab.

Im Rahmen seines kurzen Aufenthaltes im Geschäft wurde der Elektroroller von einem unbekannten Täter entwendet, welcher sich in unbekannte Richtung entfernte.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte der Roller durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht aufgefunden werden.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Sachbeschädigung an Bahnunterführung

In der Zeit von Sonntag, 02.01.2022, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 04.01.2022, 11:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter an der Bahnunterführung am Goslarer Bahnhof mit einem unbekannten Gegenstand einen Glaskasten. Anschließend entfernten sich die Verursacher in unbekannte Richtung.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

- Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Am Dienstag, 04.01.2022, um 22:35 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Kötherstraße vermutlich mit einem Feuerwerkskörper. Dabei wurde eine Scheibe des Fensters sowie ein Fliegengitter beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 04.01.2022, um 10:50 Uhr, wurde ein 27-jähriger Langelsheimer in seinem BMW in der Bäckerstraße kontrolliert.

Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle gab er an, Marihuana konsumiert zu haben, sodass ihm im Krankenhaus Goslar eine Blutprobe entnommen wurde.

Anschließend wurde dem Langelsheimer die Weiterfahrt untersagt.

- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04.01.2022, zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit seinem Pkw einen in der Wolfenbüttler Straße ordnungsgemäß abgestellten blauen Audi A3 an der Fahrertür.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

