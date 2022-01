Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.01.2022

Goslar (ots)

Vienenburg -Zeugenaufruf

Renitenter Dieb verletzt Mitarbeiterin eines Supermarktes

Am Dienstag, 04.01.2022, gegen 11.00 Uhr, betrat eine bislang namentlich nicht bekannte Person einen Supermarkt in der Wiedelaher Str. in Vienenburg.

Er entnahm in der "Non-Food-Abteilung" zwei Haushaltsgeräte aus dem Regal, legte sie in den Einkaufswagen und verließ mit Ware und Wagen den Markt, ohne den Kassenbereich zu passieren.

Eine Mitarbeiterin des Marktes folgte dem Mann auf den Parkplatz und sprach ihn auf den Diebstahl an, als dieser in der Nähe seines PKW stand.

Hierauf zog der Mann unvermittelt eine Flasche und sprühte der Mitarbeiterin eine augenreizende Flüssigkeit, vermutlich Pfefferspray, ins Gesicht.

Dies wurde durch einen Kunden beobachtet, der auch nachfolgend mitbekam, dass der Tatverdächtige die Ware im Einkaufswagen zurückließ und mit seinem PKW, einem weißen Kleinwagen, in unbekannte Richtung flüchtete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich zu diesem Zeitpunkt weitere Personen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes, die den Vorgang beobachtet haben dürften.

Die Polizei Vienenburg bittet diese Personen, sich unter 05324 / 787490 bzw. der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

