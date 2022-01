Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.01.2022

Goslar (ots)

Langelsheim-Wolfshagen

-Versuchter Einbruch in Hotel

Am 03.01.22, gegen 01.40 Uhr, wurde durch einen Anwohner der Kreuzallee ein Einbruch in ein benachbartes Hotel in Wolfshagen gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete eine Person vom Grundstück zu Fuß in die angrenzende Feldmark.

Es folgte eine umfangreiche Suche nach dieser und weiteren evtl. tatverdächtigen Personen, bei der neben mehreren Funkstreifenwagen auch Kräfte der Feuerwehr Liebenburg u.a. mit einer Drohne unterstützten.

Gegen 05:00 Uhr wurde eine männliche Person in der näheren Umgebung des Tatortes kontrolliert und aufgrund der vorliegenden Verdachtsmomente zunächst vorläufig festgenommen.

Nach Prüfung hinsichtlich einer möglichen Tatbeteiligung durch das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes wurde der 37-jährige Mann aus Quedlinburg wieder entlassen.

Kurze Zeit später wurde der 37-Jährige durch die Polizei in Langelsheim mit einem PKW Citroen angetroffen, an dem sich gestohlene Kfz-Kennzeichen aus dem Landkreis Havelland befanden. Damit war die Fahrt für den Quedlinburger beendet, da für den PKW Citroen kein Versicherungsschutz besteht. Ferner wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

- Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am 03.01.2022, um 04:40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Langelsheimer mit seinem Renault Mégane die K 35 aus Wolfshagen kommend in Richtung Lautenthal. Hierbei kam er in Höhe der Schäferbaude nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Stehen. Dabei wurde er verletzt und im Krankenhaus Seesen medizinisch versorgt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme gab der Verursacher an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, sodass eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Goslar

- Verkehrsunfallflucht in Goslarer Altstadt

In der Zeit von Sonntag, 02.01.2022, 15:00 Uhr, bis Montag, 03.01.2022, 07:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit seinem Pkw gegen einen am Fahrbahnrand der Straße Am Marienbad ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Ford Mondeo. Hierbei wurde der Ford am linken vorderen Kotflügel und am Stoßfänger beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Nach Parkplatzrempler vom Unfallort entfernt

Eine 80-jährige Frau aus Goslar stieß am Montag, 03.01.2022, um 18:05 Uhr, beim Einparken mit ihrem Renault Clio gegen einen in der Mauerstraße ordnungsgemäß abgestellten grauen BMW. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen konnte die Verursacherin jedoch ermittelt werden. Ihr wurde die Eröffnung eines Strafverfahrens erläutert.

Der Schaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell