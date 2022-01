Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.01.2022

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei Goslar die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, dem vorgeworfen wird, bereits am 18.10.2021, gegen 15.10 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Kaiserpassage zwei ihm völlig unbekannte junge Frauen unsittlich oberhalb der Bekleidung berührt zu haben.

Möglicherweise erfolgte in dem Zusammenhang auch noch die Belästigung einer dritten Frau, die auf diesem Wege ebenfalls gebeten wird, sich bei der Polizei Goslar unter der 05321/3390 zu melden.

Obwohl die von dem Mann getragene Mund-/Nasenbedeckung eine Erkennbarkeit erschwert, erhoffen sich die Ermittler mit der Veröffentlichung der Fotos durch die Statur, die getragene Bekleidung und den mitgeführten Rucksack gezielte Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

männliche Person; dunkle Hautfarbe (afrikanische Erscheinung); ca. 175 cm groß; ca. 35 Jahre alt; bei Tatausführung bekleidet mit grüner Hose, dunkler Lederjacke, Schiebermütze/Cap; mitgeführt bzw. getragen wurde ein schwarz-weißer Rucksack mit heller Aufschrift und ein medizinischer Mund-/Nasenschutz.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell