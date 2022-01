Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.01.2022 Teil II

Goslar (ots)

Positives Fazit der Polizeiinspektion Goslar zum Jahreswechsel 2021 / 2022

Das bereits zweite Silvester der "etwas anderen Art" verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend störungsfrei.

"Die Bevölkerung im Landkreis Goslar hat es der Polizei sehr leicht gemacht, indem sie bis auf wenige Ausnahmen den Abend in kleinen Gruppen und ohne Feuerwerk verbracht hat", lautet die Bilanz des Leiters Einsatz der Polizeiinspektion, Polizeioberrat Sven Jürgensen.

Das am Jahreswechsel wie üblich erhöhte Einsatzaufkommen konnte gut bewältigt werden. Ein polizeiliches Einschreiten war überwiegend in Fällen von privaten Streitigkeiten, Ruhestörungen oder Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum erforderlich.

Es wurden in sieben Fällen Verfahren gegen Personen eingeleitet, die Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit führten, aus denen sie Signalmunition abfeuerten, bzw. sogenannte "Polenböller" zündeten.

In drei Fällen wurden bei der Kontrolle von Personen Betäubungsmittel (Amphetamine, Marihuana) gefunden und sichergestellt.

Ein 39-jähriger Goslarer, der am frühen Silvesterabend an seiner Wohnanschrift in Jürgenohl randalierte, war aufgrund des Einflusses von Betäubungsmittel derart gesundheitlich beeinträchtigt, dass er in ein Krankenhaus eingewiesen werden musste.

Bei der Kontrolle eines Restaurants in der Harzburger Str. in Braunlage wurden am 01.01.22, gegen 01.00 Uhr, Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung festgestellt.

Offensichtlich fand dort eine Tanzveranstaltung mit einer Vielzahl von Gästen statt, bei der einige der anwesenden Personen keine FFP-2-Masken trugen und Mindestabstände nicht einhielten.

Der 31-jährige Betreiber, der sich den eingesetzten Beamten gegenüber uneinsichtig bzgl. der Einhaltung der ihm obliegenden Pflichten zeigte, erklärte die Veranstaltung letztlich gegen 01.30 Uhr für beendet. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Andererseits ist als positives Fazit der polizeilichen Einsätze im privaten Bereich festzustellen, dass die im Zusammenhang mit der "Weihnachtsruhe" geltenden gesetzlichen Bestimmungen der Corona-Verordnung von den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises eingehalten wurden.

Nachfolgend weitere Einsatzmeldungen zu den bereits erfolgten Berichten aus der Silvesternacht:

GS-Innenstadt und Baßgeige

-Sachbeschädigungen

Am 31.12.2021, gegen 20.00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Weihnachtsbaum gegen die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäftes in der Hokenstr. geworfen, die hierdurch einen Sprung bekam. Der Schaden liegt bei etwa 500 EUR. Am 01.01.2022, kam es in der Breiten Str. zu Sachbeschädigungen an dort noch vorhandener Weihnachtsdekoration. Mehrere Lichterketten und Weihnachtskugeln wurden hierbei zerstört.

Durch die Einsatzkräfte konnten zwei Jugendliche aus einer Personengruppe als Tatverdächtige ermittelt werden Der Schaden liegt bei ca. 100 EUR.

Ein deutlich größerer Schaden entstand im Gewerbegebiet Baßgeige vermutlich bereits in der Nacht zu Silvester. Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum, Do., 30.12.2021, 16:00 - Fr., 31.12.2021 08:55 Uhr, in der Stapelner Str. ein Verkehrsschild aus der Bodenverankerung gerissen und verbogen. Im weiteren Straßenverlauf und Nachbarstraßen wurden weitere Verkehrszeichen verdreht. Der Schaden liegt bei rund 1.000 EUR. Die Polizei Goslar bittet Personen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, sich unter 05321 / 3390 zu melden.

GS-Georgenberg

-Mit Betäubungsmitteln und verbotenen Gegenständen erwischt

Für einen 41-jährigen Goslar beginnt das neue Jahr gleich mit mehreren Strafverfahren. Als er am 01.01.2021, gegen 01.00 Uhr, am Siechenhof eine Polizeistreife erblickte, lief der Mann weg, um sich einer mutmaßlichen Kontrolle zu entziehen. Dieses Vorhaben gelang ihm jedoch nicht und bei der anschließenden Überprüfung seiner mitgeführten Sachen stellte sich der Grund für die Flucht heraus. Neben Betäubungsmitteln führte der 41-Jährige auch eine Schreckschusspistole nebst einer größeren Menge Munition sowie ein Butterfly-Messer bei sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Strafanzeigen wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz gefertigt.

Zwei weitere Strafverfahren wegen des Mitführens und Benutzens von Schreckschusspistolen wurden gegen zwei 20- bzw. 23-jahre alten Männer aus Oker eingeleitet, die unabhängig voneinander unweit ihrer Wohnungen im öffentlichen Raum Kartuschen Munition abgefeuert hatten.

Der 23-Jährige musste seine Waffe bereits am Silvesterabend, gegen 22.15 Uhr, den eingesetzten Beamten übergeben, der 20-Jährige folgte am 01.01.2022, gegen 00.50 Uhr, als er auf frischer Tat erwischt wurde.

Die Pressestelle der Polizeiinspektion Goslar wünscht allen Abonnenten ein gesundes und glückliches neues Jahr und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit in 2022.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell