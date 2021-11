Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Alleinunfall auf der Redder Straße

Recklinghausen (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin aus Datteln verunglückte am Montagmittag (ca. 11.30 Uhr) mit ihrem Auto auf der Redder Straße, ca. 400m nordwestlich des Prozessionswegs. Sie war in Richtung Wüste Mühle unterwegs, als sie aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum. Aufgrund der Aufprallwucht wurde das Auto in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 45-jährige wurde im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte holten sie aus dem Fahrzeug und verbrachten die schwer Verletzte in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden.

