Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag (10:40 Uhr) wollte ein 65-jähriger Autofahrer aus Marl von der Carl-Duisberg-Straße aus nach rechts auf die Auffahrt zur A52 abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 32-jährigen Fahrradfahrerin aus Marl. Sie wollte die Auffahrt an der Carl-Duisberg-Straße überqueren. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand etwa 700 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell