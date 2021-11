Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen gesucht - Feuer in Sanitäranlagen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu einem Brand in den Sanitäranlagen an der Stettiner Straße machen können. Die Sanitäranlagen befinden sich im Kellergeschosse der Leichenhalle. Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, bemerkte ein Zeuge eine Rauchentwicklung aus den Sanitäranlagen und sah nach. Er sah noch zwei Jugendliche die Treppe hinauf und dann wegrennen. Sie flüchteten in Richtung Bremer Straße. Der Mann informierte sofort die Feuerwehr und die Polizei. Verdächtige konnten im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Eine nähere Beschreibung der flüchtigen Jugendlichen ist bislang nicht möglich. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zur Brandursache und einem möglichen Gebäudeschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

