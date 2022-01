Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 01.01.2022

Beleidigungen in Rahmen von Streitigkeiten

Am Freitag, 31.12.2021, kam es gegen 21:30 Uhr in der Straße Worthsatenwinkel in Goslar zu Streitigkeiten über das Abbrennen von Feuerwerk. Im weiteren Verlauf kam es hier zu wechselseitig ausgetauschten Beleidigungen zwischen mehreren Personen. Hierzu wurden Strafverfahren eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung

Am Freitag, 31.12.2021, gegen 23:15 Uhr kam es in Langelsheim in der Straße Oberer Schmiedekamp im Rahmen einer privaten Feier zunächst zu Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten endeten schließlich in einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen. Einer dieser Personen musste im Anschluss zur Verhinderung weiterer Straftaten dem hiesigen Polizeigewahrsam bis zu einer Ausnüchterung zugeführt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zusammenfassend kann für den Bereich der gesamten Polizeiinspektion Goslar ein vermehrtes Einsatzaufkommen in der Silvesternacht festgestellt werden. Die Kolleginnen und Kollegen der Nachtschicht berichten aber über einen weitestgehend friedlichen und ruhigen Einsatzverlauf.

Wir wünschen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2022. Bleiben Sie gesund!

i.A. Schulze, PHK

