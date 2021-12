Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 31.12.21

Goslar (ots)

Ölspur mit Beleidigung der eingesetzten Feuerwehrkräfte - Am 30.12.21, um 10.00 Uhr, wurde dem PK Bad Harzburg eine Ölspur auf der Breiten Straße gemeldet, die sich vom Heisenkamp bis zum Ortsausgang in Richtung Harlingerode erstreckte. Ursächlich war ein geplatzter Hydraulikschlauch eines Müllfahrzeuges der KWB Goslar. Die Fahrbahn musste zur Beseitigung der Ölspur durch die eingesetzte Feuerwehr Bündheim bis ca. 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Dazu wurde die Fahrbahn mittels sogenannter Lübecker Hütchen deutlich sichtbar voll gesperrt. Einen 63-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Harzburg schien diese Sperrung nicht zu interessieren. Er umfuhr sie, um den gesperrten Bereich zu durchfahren. Beim Passieren der eingesetzten Feuerwehrkräfte beleidigte er diese mittels Schimpfworten. Der PKW-Fahrer konnte im Anschluss durch die eingesetzte Streife des PK Bad Harzburg ermittelt, in seiner Wohnung aufgesucht und befragt werden. Er gab den geschilderten Sachverhalt bedingt zu. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl einer Geldbörse - Am 30.12.21, um 12.00 Uhr, wurde einem 76-jährigem Mann aus Bad Harzburg die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Der Mann hatte bei einem Lebensmitteldiscounter in Bad Harzburg, Bodestraße, eingekauft und aus seiner Geldbörse heraus bezahlt. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, bemerkte er, dass seine Geldbörse fehlte. Diese muss von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden sein. In der Geldbörse befand sich 300, -- EUR Bargeld, ein Personalausweis und diverse Kundenkarten des Mannes. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht - Am 30.12.21, um 11.45 Uhr, stößt in Bad Harzburg, Parkplatz am Wildgehege in der Silberbornstr., ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen dahinter geparkten PKW und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 200, -- EUR geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Verkehrsunfall mit Sachschaden - Am 30.12.21, um 05.30 Uhr, ereignet sich auf der L 501 (Straße von Bad Harzburg in Richtung Eckertal) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 33-jährige Frau aus Bad Harzburg war mit ihrem PKW in Richtung Eckertal unterwegs, als sie aufgrund eines Krankheitsfalles nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Laternen touchierte. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die PKW-Fahrerin wurde aufgrund ihres Krankheitsfalles in das Krankenhaus Goslar verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000, -- EUR. I.A. Hertrampf, PHK

