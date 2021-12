Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.12.2021

Goslar (ots)

Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Ein 40-jähriger Mann aus Seesen steht im dringenden Tatverdacht, am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:55 Uhr, mit einem Ford Galaxy, die Lautenthaler Straße stadteinwärts befahren zu haben und auf Höhe der Hausnummer 43 mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mazda CX-3 kollidiert zu sein. Durch den Aufprall wurde der Mazda gegen einen davor geparkten Seat Ibiza gestoßen. Zeugen des Unfallhergangs konnten Hinweise auf den Verursacher und das von ihm genutzte Fahrzeug geben, welches wenig später und nicht weit vom Unfallort entfernt, abgestellt und verlassen, festgestellt werden konnte. Der vermeintlich verantwortliche Fahrzeugführer konnte kurz darauf ebenso angetroffen werden. Zu den Tatvorwürfen ließ er sich nicht ein. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Mannes sowie der von ihm genutzte Ford wurden beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am 30.12.2021, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Jacobsonstraße von der Lautenthaler Straße kommend in Richtung der Bismarckstraße. Im Vorbeifahren touchiert er den Außenspiegel eines Citroen C4, der auf Höhe der Hausnummer 37 ordnungsgemäß rechtsseitig geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne geeignete Maßnahmen zur Schadensregulierung einzuleiten.

Thuja mit samt Kübel und Beleuchtung entwendet

In der Zeit von Mittwoch, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in dem Schäfereiweg in Seesen eine ca. 120 cm große Thuja mit samt dem dazugehörigen Kübel und Lichterkette von der frei zugänglichen Hofeinfahrt des Geschädigten. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt 150 Euro geschätzt.

i.A. Renner, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell