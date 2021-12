Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr u. a.:

Am Mittwoch, den 29.12.2021, gegen 20:30 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er einen Pkw im Straßenverkehr beobachtet habe, dessen Fahrweise auf eine mögliche Trunkenheit des Fahrers hindeutete. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Während der Befragung des 52jährigen Mannes aus Braunlage zeigte dieser erhebliche Ausfallerscheinungen. Einen Test mit einem Atemalkoholmessgerät verweigerte er. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Während der folgenden Maßnahmen auf der Dienststelle zeigte sich der Mann zunehmend uneinsichtiger und aggressiver. Das zeigte er dann auch mit beleidigenden Äußerungen und Drohungen, die mit einem Widerstand gegenüber den Beamten endete. Schließlich wurde er zum Schutz und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Diverse Strafverfahren wegen Widerstandes, einer Trunkenheitsfahrt, Beleidigung und Bedrohung wurden eingeleitet.

Unerlaubte Müllentsorgung:

Am Mittwoch, den 29.12.2021, wurde der Polizei gemeldet, dass an einem Feldweg an der K 46 neben den dortigen Bahnanlagen eine Ansammlung von Verpackungs- und Papiermüll vorgefunden wurde. Ein Verursacher konnte ermittelt werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Mittwoch, den 29.12.2021, meldete sich die Halterin eines grauen Skoda Fabia bei der Polizei in Bad Harzburg, um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles mit Flucht zu erstatten. Sie hatte ihr Fahrzeug gegen 14.25 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt an der Landstraße 33-35 in Harlingerode zum Parken abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 14.45 Uhr stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden ist. Vermutlich wurde der Schaden durch einen weiteren Fahrzeugführer beim Rangieren verursacht. Der Verursacher unterließ es jedoch sich um den angerichteten Schaden von etwa 4000,- Euro zu kümmern, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Sachbeschädigung an Pkw:

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, den 29.12.2021, 16.30 Uhr, bis zur Feststellung am 30.12.2021, 10.30 Uhr, einen vor dem Grundstück Nr. 38 in der Bismarckstraße parkenden weißen Audi A 1 an der Heckklappe. Festgestellt wurde eine etwa 30 cm lange Delle. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

