Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.12.21

Goslar (ots)

Ladendiebstahl v. Alkoholika in 2 Fällen - Schaden jeweils 15,30,- Euro

Ein 32jähriger Mann aus Seesen betrat an zwei hintereinander folgenden Tagen am 28.12.21 und 29.12.21 einen Getränkemarkt in der Frankfurter Straße in Seesen. Dort entwendete er jeweils ein Kiste Hasseröder Bier. Der Tatablauf wurde durch die Überwachungskamera festgehalten. Gegen den Mann bestand zudem ein Hausverbot durch die Getränkemarktfirma. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell