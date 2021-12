Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.12.21

Goslar (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl aus Büroräumen - Schaden 400,- Euro

Bislang unbekannte Täter versuchten sich im Zeitraum vom 23.12.21, 20.00h bis zum 2712.21, 09.45h, in Seesen, Jacobsonstraße, durch Aufhebeln der Eingangstür einer Versicherungsagentur Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies gelang offensichtlich nicht. Die Täter gelangten nicht in die Agentur. Es wurde nichts entwendet. An der Eingangstür entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Schwerer Diebstahl von Altmetallen - Schaden 200,- Euro

Am28.12.21, in der Zeit von 15.30h bis 16.30h, betraten 3 sogenannte Schrottsammler widerrechtlich das Grundstück in der Hauptstraße eines 68jährigen Mannes aus Seesen-Herrhausen und entwendeten von dessen Hof Altmetall im Wert von 200,- Euro. Der Geschädigte kann die Täter jedoch stoppen. Im Fahrzeuginneren wird Altmetall festgestellt. Der Geschädigte schließt mit den Tätern einen mündlichen Kaufvertrag ab. Die Täter entrichten noch vor Ort den geforderten Betrag in Höhe von 200,- Euro. Ein pol. Ermittlungsverfahren wird trotzdem eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden - Höhe 500,- Euro

Am 28.12.21, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein Mann aus Bad Münder mit seinem Pkw die Straße An der Landesbahn in Seesen. Dabei streifte er beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten Pkw Renault einer Frau aus Seesen. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

