Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation

Goslar (ots)

1. Am Montag, dem 27.12. befährt eine 49jährige aus Braunlage mit ihrem PKW Opel die Bundesstraße 242 aus Richtung Dammhaus kommend, in Richtung Sonnenberg. Hinter der OL Magdeburger Hütte kommt sie aufgrund von extremer Straßenglätte ausgangs einer leichten Linkskurve ins Schleudern. Sie gerät in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und rutscht in den Straßengraben. Hierbei kippt der Opel um und bleibt auf dem Dach liegen. Die Fahrerin, sowie eine 59jährige Beifahrerin werden leicht verletzt und müssen mit RTW's zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Am PKW Opel entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Die B 242 wird für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. 2 x RTW, sowie 1 x NEF vor Ort. Die FFW CLZ ist mit einem kompletten Löschzug vor Ort und sichert, sowie säubert die Unfallstelle.

2. Am Dienstag, dem 28.12. kommt es auf dem Großparkplatz in Braunlage zu einem Verkehrsunfall. Hierbei will ein 70jähriger aus Brandenburg mit seinem PKW Dacia einparken. Er fährt zunächst an einer Parkbucht vorbei und entschließt sich aber dann dort einzuparken. Hierbei fährt er rückwärts und übersieht den mittlerweile hinter ihm stehenden PKW Volvo eines 21jährigen aus Todendorf. Es kommt zum Zusammenstoß. Am PKW Dacia entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Am PKW Volvo Sachschaden von ca. 4000 Euro.

