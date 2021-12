POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.12.2021

Polizeiinspektion Goslar

Seesen

- Einbruch in Sanitätshaus

In der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 12:15 Uhr, bis Montag, 27.12.2021, 04:18 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten eines Sanitätshauses in der Bahnhofstraße und durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut. Hierbei entwendeten sie u.a. Bargeld und verließen die Räumlichkeiten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Das zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Bad Harzburg

- Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag, 27.12.2021, zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr, gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Hier entwendete er Bargeld in Höhe von 100 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

