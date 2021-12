Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.12.21

Unterschlagung einer Geldbörse - Schaden 100,- Euro

Unbekannte Täter unterschlugen einem 63jährigen Mann aus Seesen dessen Geldbörse mit seinem BPA, der Scheckkarte und einer Krankenkarte. Der Geschädigte hatte seine Geldbörse am 24.12.21 in der Zeit von 10.00h bis 12.00h, in einem Lebensmittelgeschäft in Seesen, Braunschweiger Straße, in einen Einkaufwagen gelegt und dort vergessen. Die Geldbörse wurde unterschlagen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sonstige Sachbeschädigung - Schaden 700,- Euro

Unbekannte Täter lösen in der Zeit vom 26.12.21, 21.00h bis zum 27.12.21, 06.00h in der Kastanienstraße in Münchehof Betonplatten aus einer Mauer eines 52jährigen Geschädigten. Die Betonplatten wurden in einen angrenzenden Bach geworfen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand aber nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Versuchte gefährliche Körperverletzung

Ein 32jähriger stark alkoholisierter Mann aus Seesen versuchte am 27.12.21, gegen 16.20 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Seesen einen 22jährigen Mann aus Seesen mit einer Bierkiste abzuwerfen. Dabei schubste er das Opfer und pöbelte lautstark. Eingesetzte Polizeibeamte versuchten vergeblich den Täter des Platzes zu verweisen. Da dieser sich weigerte, wurde er dem Polizeigewahrsam in Goslar zugeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

