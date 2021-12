Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 27.12.2021

Unfall mit Linienbus durch Glatteis

Am Mo., 27.12.21, gegen 07.00 Uhr, befuhr der 36-jährige Fahrer eines Linienbusses die Bismarckstraße in Seesen, stadtauswärts. Als er in Höhe der Zufahrt eines Baustoffmarktes wenden wollte, geriet er auf dem dortigen eisglatten Pflaster ins Rutschen und stieß gegen einen Fachwerkschuppen. Fahrer und Fahrgäste blieben zum Glück unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca 8000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

