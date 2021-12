Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Mit Fotos erpresst

Kreis Borken (ots)

In der Chatbeziehung lief es zunächst gut. Man lernte sich kennen und es war alles so vertraut, dachte ein User aus dem Kreis Borken. Also verschickte er mehrere Fotos an den vermeintlichen Bekannten, auch der intimeren Art. Die Frage, die er sich nun stellen muss, ist: Mit wem habe ich denn nun wirklich gechattet? Denn die Internetbekanntschaft fordert Geld. Wird nicht gezahlt, will der Täter die Bilder veröffentlichen. Der User wandte sich daraufhin an die Polizei.

Diese weist nochmals darauf hin, dass das Internet nie vergisst. Darum: "Senden Sie bitte keine Fotos an Ihnen unbekannte Personen!"

