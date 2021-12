Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 56 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Ahaus erlitten. Die Ahauserin war gegen 14.10 Uhr im Kreisverkehr Wessumer Straße/Königstraße/Wallstraße/Wüllener Straße unterwegs, als sie von einer 59 Jahre alten Ahauserin angefahren wurde. In Folge dessen stürzte die Radfahrerin. Die Autofahrerin war von der Wessumer Straße in das Rondell eingefahren. Die tief stehende Sonne habe sie geblendet, schilderte sie. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 600 Euro geschätzt.

