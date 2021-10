Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Straßenraub - Welpe tödlich verletzt

Unna (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.10.2021) ging eine 49-jährige Unnaerin gegen 14.30 Uhr mit ihrem elf Wochen alten Yorkshire Terrier-Welpen am Feuerdornweg spazieren. Plötzlich stand eine unbekannte männliche Person hinter ihr und forderte sie in aggressivem Ton auf, ihm Geld oder ihr Handy zu geben. Als die Frau erwiderte, dass sie nichts dabei habe, wurde der Mann noch ungehaltener und schrie sie an, ihre Tasche zu leeren.

Als jetzt der kleine Hund anfing zu bellen, trat der Täter auf ihn ein und schlug ihn mit Fäusten. Zudem drohte er der Geschädigten, sie ebenfalls zu schlagen, wenn sich nicht umdrehen würde. Anschließend flüchtete er in Richtung Uelzener Hellweg.

Der verletzte Welpe wurde sofort zu einem Tierarzt gebracht, der ihn jedoch auf Grund der Schwere der Verletzungen einschläfern musste.

Der sichtlich nervöse und aggressive Täter, der die Hundeleine erbeutet hat, wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 - 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß und sehr schlank - Hellhäutig - Akzentfreies deutsch gesprochen - Dunkler (vermutlich schwarzer) Kapuzenpullover - die Kapuze über den Kopf gezogen - Dunkle Jeans

Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell