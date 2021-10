Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Eisdiele - Bargeld und IPad entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag (18.10.2021) durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Eisdiele am Markt ein. Es wurden mehrere Schubladen durchsucht und ein IPad sowie etwas Bargeld entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

