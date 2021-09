Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Gewinnversprechen

Geseke (ots)

Unbekannte Täter legten in dieser Woche einen Senior herein und erbeuteten 1000,- EUR. Das Opfer erhielt zunächst einen Anruf von der "Bundeskasse Berlin". "Sie haben bei einem Preisausschreiben gewonnen. Der "Prime Sicherheitsdienst" wird Ihnen den Gewinn zuhause vorbeibringen. Den Transport müssen Sie jedoch zuvor elektronisch bezahlen." klärte die freundliche Dame am Telefon das Opfer auf. Am nächsten Tag kam ein weiterer Anruf. Jetzt wurde das Opfer aufgefordert Karten für den Google-Play-Store im Wert von 1.000,-EUR zu kaufen. Dies machte der ahnungslose Senior auch. Beim nächsten Anruf wurde ihm nach der Übermittlung der Karten-Codes eine weitere gute Nachricht überbracht: "Wir haben uns vertan, sie haben noch viel mehr Geld gewonnen! Dazu müssen sie nur noch weitere Google-Play-Cards im Wert von 3.000,-EUR kaufen! Aber bitte in einem anderen Geschäft." Gesagt getan ging das Opfer in ein anderes Geschäft um die Karten zu erwerben. Die aufmerksame Verkäuferin dort machte ihn nun darauf aufmerksam, dass es sich bei der Geschichte wohl doch eher um Betrug handelt. Daraufhin kam der Senior zur Polizei und erstattete Anzeige. Wiedermal wurde ein Rentner um sein sauer verdientes Geld gebracht. Gewissenlose Täter schaffen es immer öfter Senioren am Telefon zu betrügen. Unwissenheit, Gutmütigkeit oder Hilfsbereitschaft werden ausgenutzt um den älteren Mitbürgern ihre Ersparnisse zu entreißen. Darum ist es wichtig, dass dieses Thema bei älteren Mitmenschen immer wieder angesprochen wird. Die Tipps der Kripo dazu lauten:

- Unbekannte Stimme am Telefon - Hörer auflegen - Unbekannte bleiben immer vor der Tür - Nichts aus der Wohnung herausgeben.

Weiter Ratschläge finden Sie unter: https://soest.polizei.nrw/artikel/betrug-bei-senioren Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei! (lü)

