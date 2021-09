Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zu schnell um die Kurve - Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Ein 19-jähriger Lippstädter befuhr am Donnerstag (16. September), um 15.15 Uhr, mit einem 19-jährigen Beifahrer die Von-Linde-Straße, um von dort aus nach links in die Otto-Hahn-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beschleunigte er so stark, dass das Heck des Autos ausbrach und gegen eine Bordsteinkante prallte, er auf den Gehweg geriet und sich sein Wagen drehte. Durch den Unfall verletzte sich der 19-jährige Beifahrer leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro ein. (reh)

