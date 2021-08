Polizei Bochum

Falschen Sprit mit Staubsauger abgesaugt! - Ein Autofahrer hat es wirklich getan

"Staubsaugerautomat an Tankstelle explodiert!" Nach diesem Funkspruch machte sich eine Streifenwagenbesatzung in den späten Abendstunden des 07. August auf den Weg zur Sprockhöveler Straße 1 in Witten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein Autofahrer dort gegen 22 Uhr einen weißen Mercedes betankt - aber nicht mit Diesel, sondern mit Superkraftstoff.

Anschließend schob der Mann, der von zwei Frauen begleitet wurde, den Wagen zum Staubsaugerautomaten - und hat es wirklich getan! Er steckte den Schlauch des stationären Staubsaugers in den Tankstutzen und schaltete das Gerät ein, um das Benzin abzusaugen.

Direkt danach kam es zu einer Explosion. Dadurch zog sich eine der weiblichen Personen Verbrennungen zu. Darüber hinaus wurde der Staubsaugerautomat beschädigt.

Als ein Zeuge den Autofahrer ansprach und seine Hilfe anbot, äußerte er, die offenbar leicht verletzte Frau zunächst in ein Krankenhaus zu bringen und dann zurückzukommen.

Direkt danach startete der Mann den Pkw mit Gütersloher Kennzeichen, fuhr mit seinen Begleiterinnen davon und kam nicht zurück.

Der Fahrer, nach Zeugenangaben ein Südländer, ist circa 30 bis 40 Jahre alt, 175 cm groß, hat eine kräftige Statur, dunkle kurze Haare, einen Kurzhaarbart und war dunkel gekleidet. Die verletzte Begleiterin, ebenfalls augenscheinlich eine Südländerin, ist circa 30 Jahre alt, 165 cm groß, schlank und hat schwarze lange Haare.

Nachfragen in den umliegenden Krankenhäusern bezüglich dieser Person verliefen negativ.

Die Ermittlungen im Wittener Kriminalkommissariat 32 (Telefon: 0234 / 909-8305) dauern an.

