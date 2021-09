Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kontrolle verloren

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 14:35 Uhr, kam es am Weslarner Weg zu einem Unfall. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Lippstadt war mit ihrem Audi in Richtung B 475 unterwegs. In der Nähe der Einmündung des Liebfrauenweg kam sie mit der rechten Fahrzeugseite auf den Grünstreifen. Die Fahrerin lenkte gegen und verlor die Kontrolle über den Audi. Das Auto kam in den rechten Straßengraben, prallte dort ab und landete schließlich auf der Gegenfahrbahn. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße etwa eine Stunde gesperrt. (lü)

