POL-SO: Soest - Laptop geraubt

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 13:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz nahe des Cafés im Stadtwald zu einem Raub. Eine 69-jährige Frau aus Bad Sassendorf hatte ihren Pkw dort abgestellt um Sport zu treiben. Als sie am geöffneten Kofferraum stand, traten zwei unbekannte Männer an sie heran. Einer griff in den Kofferraum nach der dort liegenden Laptoptasche. Der Andere schubste die Frau. Dabei stürzte diese fast und konnte sich nur knapp am Auto festhalten. Die beiden Täter flüchteten daraufhin zu Fuß mit dem Laptop. Das Opfer fuhr zunächst nach Hause und meldete den Vorfall eine Stunde später bei der Polizei. Sie konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben: Beide waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und trugen schwarze Mundschutze. Der Eine war von schlanker Statur und trug eine dunkle Jacke, eine Jeanshose und schwarze Sneakers. Der Mann hatte außerdem auffallend stahlblaue Augen. Der zweite Täter war von muskulöser Statur und trug eine dunkle Jacke mit hellen Applikationen und eine Jeanshose. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

